Sanidad espera más incidencia, más hospitalizaciones, más ingresos en UCI y más casos en vacunados

Sobre los ingresos hospitalarios, Sierra ha señalado que, “es verdad que el impacto de hospitalización y el impacto en las UCI no es el mismo que en las olas anteriores” , señalando que “el porcentaje de casos que ingresan ha disminuido mucho respecto a los casos que se notifican”, pero ha dejado claro que “empezamos a tener cifras preocupantes en este campo”.

Ante este escenario, nada optimista y con previsión de que el coronavirus, con la variante delta cada vez ocupando más presencia , siga expandiéndose, Sanidad advierte de que “deberíamos tener mucha precaución” y pide tanto a los ciudadanos como al as CCAA aplicar “las medidas de prevención que sabemos que funcionan”.

“Aunque es verdad que la velocidad de ascenso de los casos está disminuyendo, seguimos en un momento muy delicado en el que todos y todas, vacunados, no vacunados… deberíamos de tener mucha precaución. El virus sigue circulando de una forma amplia y debemos ser cuidadosos con las medidas de prevención que sabemos que funcionan y con los que sabemos, porque lo que sí que tenemos es una circulación del virus importante”, ha dicho Sierra.

No obstante, Sanidad no contempla la imposición de nuevas medidas de restricción y descarta retomar las mascarillas en exteriores porque, subrayan, si se aplica lo dictado por el real decreto, –es decir, que si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros se siga usando también en exteriores–, es suficiente.