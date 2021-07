Carolina Darias revela que "sobre 17 millones de vacunados con pauta completa" solo un 0,15% se ha infectado

“Los incrementos observados en incidencia en personas no vacunadas se observan en todas las CCAA. Presentan un patrón común; una radiografía común. Hace referencia a situaciones de alto riesgo en este colectivo entre 12 y 29 años, vinculados con eventos superdiseminadores del virus, con alta concentración de personas y espacios donde no se está observando las medidas no farmacológicas que rigen y siguen siendo obligatorias para toda la ciudadanía. Los brotes de gran tamaño asociados a viajes de fin de curso masivos prácticamente están finalizando, pero han dejado paso a una transmisión más en sábana, que se ha expandido entre grupos no vacunados en todas las CCAA”.