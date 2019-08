Los sindicatos presionan a Sánchez para alcanzar un acuerdo con Podemos y formar un "Gobierno progresista"

“No contemplamos una nueva convocatoria electoral”

"No contemplamos un escenario de una nueva convocatoria electoral, España no tiene que ir a elecciones", ha subrayado el secretario general de CC.OO. En su opinión, el electorado votó el 28 de abril y ha señalado como “mensajes inequívocos” que no se debe considerar la repetición de elecciones y en su lugar se ha de seguir negociando cómo articular una propuesta programática de “carácter progresista”.