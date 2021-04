Los síntomas por los que debes ir al médico si crees sufrir un efecto secundario por AstraZeneca

"Nuestro Comité de Seguridad de Farmacovigilancia ha confirmado que las ventajas de la vacuna de Astrazeneca para evitar la covid-19 son mucho mayores que los efectos secundarios. La covid cada día sigue causando cientos de fallecimientos en toda la UE. Esta vacuna ha demostrado ser muy efectiva y está salvando vidas. La vacunación es extremadamente importante y necesitamos usar las vacunas que tenemos para protegernos de los efectos devastadores", ha dicho la EMA, que no obstante ha dejado claro que el PRAC ha concluido que "los casos de los que se ha informado de trombos inusuales tras la vacunación con AstraZeneca se tienen que enumerar como posibles efectos secundarios de la vacuna" .

"El PRAC ha confirmado que las ventajas de la vacuna son claras y los riesgos muy extraños . Hemos hecho una revisión en profundidad de estos sucesos de trombos que se dan en combinación con un bajo nivel de plaquetas. Además, con un grupo de trabajo ad-hoc que ha examinado todo en detalle. Se han analizado los 62 casos de estos trombos y 24 casos de trombos en el abdomen. 62 se produjeron en el cerebro, en 18 de estos casos las consecuencias fueron fatales. Los casos se han producido en la UE. Concretamente, precisando fechas, desde el 4 de abril de 2021 nuestra base de datos ha recibido 169 casos de trombos cerebrales, y 53 abdominales , cuando varias decenas de millones de personas han sido vacunadas en la UE y Reino Unido. Todo esto no cambia nuestras recomendaciones. Tras un debate y la opinión de los expertos la conclusión es que estos trombos son efectos extraños y secundarios de la vacuna" , han concluido, insistiendo en que "necesitamos vencer a esta pandemia" y todas las vacunas autorizadas sirven en esa causa.

¿Cuáles son esos síntomas?

"El sistema depende de que la gente informe de posibles efectos secundarios. Esto vale para cualquier medicamento. Es muy importante. Y sobre todo para todas las vacunas que se están utilizando. Mi petición: si estás vacunado y piensas que estás sufriendo un efecto secundario, comunícalo. Gracias a todo ello podemos identificar si ese problema se replica, se repite o no. Es una petición general, y en particular para las vacunas. No significa nada sobre una vacuna en concreto", ha dicho Sabine Straus, presidenta del PRAC.