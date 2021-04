La Agencia Europea del Medicamento recomienda AstraZeneca aunque raramente provoca trombos

El comité de seguridad de la EMA ( PRAC ) ha concluido hoy que los coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas en sangre deben incluirse como efectos secundarios muy raros de Vaxzevria (anteriormente, la vacuna COVID-19 AstraZeneca). No obstante, apuesta porque la vacuna se use de todas formas con el argumento que ha esgrimido desde el principio. "Nuestro Comité de Seguridad de Farmacovigilancia ha confirmado que las ventajas de la vacuna de Astrazeneca para evitar la covid-19 son mucho mayores que los efectos secundarios. La covid cada día sigue causando cientos de fallecimientos en toda la UE. Esta vacuna ha demostrado ser muy efectiva y está salvando vidas. La vacunación es extremadamente importante y necesitamos usar las vacunas que tenemos para protegernos de los efectos devastadores", dice la EMA.

El PRAC ha concluido que los casos de los que se ha informado de trombos inusuales tras la vacunación con AstraZeneca se tienen que enumerar como posibles efectos secundarios de la vacuna. " Tal como dijimos la semana pasada tras reunir expertos de varias especialidades, sobre la base de las evidencias actuales, factores de riesgo específicos como la edad, el género o el historial previos de trombos no se confirma como algo habitual en todos los casos, hombres y mujeres. Pero una posible explicación para estos efectos extraños es la respuesta inmune a la vacuna, que lleva una situación que se ve en pacientes previamente tratados con heparina.

Riesgos extraños, ventajas claras

Se han analizado los 62 casos de estos trombos y 24 casos de trombos en el abdomen. 62 se produjeron en el cerebro, en 18 de estos casos las consecuencias fueron fatales. Los casos se han producido en la UE. "Desde el 4 de abril de 2021 nuestra base de datos ha recibido 169 casos de trombos cerebrales. 53 abdominales, cuando varias decenas de millones de personas han sido vacunadas en la UE y Reino Unido. Todo esto no cambia nuestras recomendaciones. Tras un debate y la opinión de los expertos la conclusión es que estos trombos son efectos extraños y secundarios de la vacuna".



El Comité no puede recomendar ninguna medida específica para reducir el riesgo. La mayoría de los casos ocurre en personas menores de 60 años y que son mujeres. Pero debido a las formas en que se está usando la vacuna en distintos países no podemos concluir que la edad y el género sean factores de riesgo.