Calles vacías en Castilla y León tras el toque de queda: se han impuesto 276 denuncias

En este punto, Izquierdo ha querido tener palabras de "agradecimiento" hacia la hostelería que asumen un sacrificio especialmente perjudicial para su actividad con estas medidas y, no obstante, han sido plenamente respetuosos. "Para mí tiene doble mérito y demuestran un alto comportamiento cívico", ha subrayado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la "unidad de acción política " para que los ciudadanos comprendan "mejor" las medidas y las cumplan con "más convicción". En este sentido es partidario de que tanto Autonomías como partidos políticos apoyen el Estado de Alarma que, presumiblemente decrete hoy el Gobierno. "Salva vidas es evidente, ya lo demostró en la primera ola, por eso no entiendo aquellos argumentos políticos que lo discuten porque no tienen ningún peso científico", ha incidido.

Por provincias

Por detrás de Burgos, se encuentran Valladolid, con 66 denuncias, 24 de ellas a un grupo de personas que increparon a la Policía Nacional en la Plaza Mayor resistiéndose a desalojar y al grito de "libertad"; Salamanca con 33, 25 de ellas en la capital; Segovia con 26, 12 de ellas en el entorno del acueducto, una por desobediencia y once personas interceptadas viajando en varios vehículos; León y Palencia, con 14 denuncias cada una; Ávila con once, todas ellas impuestas por Guardia Civil; y Soria con diez, todas en la capital, por incumplimiento de horario, consumo de alcohol en vía pública y no utilización de mascarilla, detalla la Delegación del Gobierno a Europa Press.