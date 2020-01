Torra anuncia que habrá adelanto electoral: "Hay que volver a darle la palabra a la ciudadanía"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha adelantado que habrá elecciones anticipadas en Cataluña porque "esta legislatura no tiene más recorrido político ante la falta de unidad y de lealtad entre sus socios". No obstante, no dará la fecha hasta que el Parlament apruebe los Presupuestos. Torra ha acusado a sus socios de ERC de no defender a su figura y a la institución de la Presidencia.