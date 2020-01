Qué pasará hoy con Torra: Si vota en el Parlament, Torrent podría ser juzgado por desobediencia

Hoy, pleno importante en el Parlamento de Cataluña . Se reúne con la incógnita de si Quim Torra, inhabilitado como diputado, votará . Durante el fin de semana expiró el plazo para que el presidente del Parlament, Roger Torrent , le retirase el acta y anunciara su relevo. Si Quim Torra, finalmente, no la entrega voluntariamente, está previsto que la Junta Electoral Provincial lo haga.

El debate pone a prueba la sintonía entre Junts per Cataluña y Esquerra Republicana. El vicepresidente del Parlament, de Junts per Cat, ha dicho que la Junta Electoral Central no es quién para dar órdenes a la cámara catalana. Y que nadie en sus filas reclamará el escaño de Torra si se le suspende.