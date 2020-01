La Junta Electoral Central pide al Parlament retirar el escaño a Torra "de forma inmediata"

La Junta Electoral Provincial da un plazo de 48 horas

Sin embargo, el expresidente Carles Puigdemont el día 7 de enero renunció a su acta de diputado para poder ejercer en el Europarlamento --es incompatible ocupar un escaño en las dos cámaras a la vez--, por lo que el acta de Ferran Mascarell correspondería a la sustitución de Puigdemont y no de Torra.

"Cuando esta Junta emitió la credencial a favor del señor Mascarell en sustitución del señor Joaquim Torra, como consecuencia de declarar su vacante, desconocíamos de la certificación emitida por el Secretari del Parlament, la cual hemos conocido ayer", explica la JEP en referencia a que no tenían conocimiento de que Pugidemont ya había renunciado a su acta.

Ahora, conociendo esa circunstancia, entienden que la renuncia de Puigdemont como diputado "despliega efectos jurídicos de sustitución a favor del primero de la lista, que es Ferran Mascarell ". Así, la Junta asume que si Mascarell es el sustituto de Puigdemont no puede serlo de Torra.

Cuando un diputado renuncia a su acta o la pierde, le sustituye el siguiente de la lista electoral, a no ser que ese diputado renuncie para que el partido sitúe a alguien situado más atrás en la lista, algo que JxCat no ha realizado ni con Puigdemont ni con Torra, especialmente en este último caso porque no reconoce el acuerdo de la JEC.