Junqueras, Romeva y los Jordis ya están en la cárcel de Zuera, Zaragoza, donde pasarán la noche

En un furgón de la Guardia Civil, procedente de la cárcel de Valdemoro , en Madrid, estos cuatro presos independentistas han llegado a Zuera sobre la tres de esta tarde, y permanecerán en el módulo de ingreso de este centro hasta primeras horas de este miércoles, han indicado las mismas fuentes. Después serán conducidos, en principio, hacia Can Brians .

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart hacen 'escala' en la cárcel de Zuera, como es habitual en los traslados ordinarios. Las citadas fuentes han explicado que el Instituto Armado ha optado en el caso de las mujeres por llevar a cabo una conducción directa , de cárcel a cárcel, por lo que no hay previsto parada en la prisión aragonesa situada a mitad de camino entre Madrid y Barcelona.

Los traslados se producen después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena , que instruye la causa por el 'procés' soberanista, determinase que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes en una entrevista radiofónica que el traslado se había iniciado y que no había hasta ahora "ningún incidente". "Tengamos confianza en el conjunto de las instituciones. No podemos generar ninguna desconfianza porque no tenemos razón para generar desconfianza", ha defendido.