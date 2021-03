Madrid se queda sin manifestaciones por el 8M: el TSJM desestima otros 5 recursos

Concretamente, l os magistrados han rechazado los recursos interpuestos por la Comisión Feminista 8M/Coordinadora Feminista de Majadahonda por una protesta mañana que convocaron entre las 18 y las 21 horas en el Parque de Colón de esa localidad porque entiende que la prohibición "no es contraria a derecho" tras examinar los informes policiales y de la director de Salud Pública de la Comunidad.

Las concentraciones que prohíben

Por similares motivos avalan la no autorización de una concentración convocada por una particular para mañana lunes entre las 12.00 y las 14.00 horas en la Plaza del IES Vallecas I, entre la Avenida de la Albufera 78 y calle Puerto del Monasterio; la convocada en el mismo horario por CGT en la Puerta del Sol de Madrid; la de UGT y CCOO Madrid UGT-Madrid entre las 11.00 y las 14.30 horas en la plaza de Cibeles; y las concentraciones promovidas por una particular entre las 17.00 y las 21.00 horas en la Puerta del Sol, Plaza Emperador Carlos V, Glorieta de Embajadores y Plaza de Isabel II.