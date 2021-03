El TSJM respalda la prohibición de las marchas del 8M: "Prima el derecho a la salud"

Y estas razones, añaden los magistrados de la Sección 10ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, "no han resultado desvirtuadas" en los recursos analizados contra las resoluciones de la Delegación del Gobierno.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, destacó que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene "las peores cifras de la pandemia".

"No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. (...) No hay una dicotomía entre un Gobierno progresista y feminista que está volcado con el 8 de marzo y los derechos fundamentales de manifestación, lo que hay es una preocupación legítima de que en Madrid, con unas cifras pandémicas tan graves, no agravemos más la situación", ha explicado Calvo.