Los turistas europeos, los únicos que disfrutan de las vacaciones de Semana Santa en las playas españolas

La Generalitat ha abierto expediente a Marcelo , jugador del Real Madrid, después de que el propio jugador publicara una foto en la playa de Valencia. Es una infracción leve y Marcelo podría ser sancionado con hasta 600 euros por cada miembro de su familia . También se le podría multar por no llevar protección en espacio público castigado con 100 euros por persona.

El caso de Marcelo no es el único y hay más familias que se han saltado el confinamiento perimetral de sus comunidades. Sin embargo, la realidad es que son muy pocos los que están incumpliendo las medidas impuestas para esta Semana Santa.

Ahora, los que disfrutan del sol de Valencia, de momento, son los de siempre. No se percibe la presencia de ciudadanos de otras comunidades. No obstante, siempre hay alguna excepción pero cuesta encontrarlos. Subiendo por la costa, hacia Cataluña, los ciudadanos constatan que no hay presencia d españoles pero sí de ciudadanos franceses.