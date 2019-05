TV3 renuncia a emitir el vídeo propagandístico de Puigdemont en el debate

TV3 explicaba al final del debate que su decisión era no emitirlo en este programa sino en los sucesivos espacios informativos de la cadena, c omo efectivamente ha hecho minutos después, durante un especial del canal 3/4 precisamente sobre el debate.

Ha acusado al Estado de que "una vez más, y ya van unas cuantas, ha interferido en el proceso democrático de unas elecciones", pero ha añadido que no conseguirán hacer que callen. "Pero, fundamentalmente, de lo que se trata es de que no consigan lo que, de hecho, querrían conseguir con toda esta represión, y es que vosotros no fuerais a votar" infundiendo miedo para que no se acuda a las urnas como sí se acudió el 1-O, ha añadido.