Última hora del coronavirus: la retirada de mascarillas en interiores centra la reunión de Salud Pública

Los inmunólogos consideran precoz quitar la mascarilla en interiores

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos Lopez Hoyos, ve "precoz o prematuro" el fin de las mascarillas en interiores y, aunque reconoce que la población "necesita un respiro", también recuerda que con la covid "no nos podemos confiar". En una entrevista con Efe, un día antes de la reunión que Ministerio y comunidades mantendrán para decidir qué ocurre con la mascarilla en interiores, el también director científico del Instituto de Investigación Valdecilla (Idival) no ve mal que se elimine la cuarentena para los asintomáticos, siempre que usen mascarillas FPP2 en interior y exterior. Esa propuesta que va a plantear la Comunidad de Madrid para que los positivos asintomáticos no hagan cuarentena, "podría" aplicarse siempre que el contagiado lleve una FPP2 para "proteger al resto de la población", porque López Hoyos recuerda que la mascarilla con la ventilación "han conseguido controlar la pandemia".