Última hora del coronavirus: Pedro Sánchez asegura que el Gobierno controlará el precio de los test de antígenos

Los sacerdotes no vacunados contra el covid no podrán dar oficiar la comunión en la diócesis de Teano-Calvi (Caserta, sur de Italia), según ha ordenado su obispo, que también ha limitado las actividades de las parroquias debido a la rápida expansión de la variante Ómicron en la región italiana. Una circular emitida por el obispo, Giacomo Cirulli, prohíbe “la distribución de la Eucaristía por parte de sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos no vacunados” y dispone “la suspensión, a partir del domingo 9 de enero hasta nueva comunicación, de toda actividad pastoral, catequística y formativa presencial”, informan medios locales. En el documento, además, indica cómo debe realizarse la celebración para evitar contagios de coronavirus entre los feligreses.

”Durante la celebración, las hostias sobre el altar deben mantenerse estrictamente cubiertas en los vasos sagrados previstos”, señala la directiva, en la que obispo recuerda las palabras del papa Francisco asegurando que “vacunarse con dosis autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor”.