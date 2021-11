Última hora del coronavirus: El debate sobre la necesidad de un certificado covid divide a las CCAA

Las CCAA discuten ahora la necesidad de instaurar un certificado covid para intentar motivar a los no vacunados

Cenas de empresa en Navidad con test de covid previo: la última propuesta de Madrid contra los contagios

La escalada de contagios sigue y la incidencia se sitúa en 96,12: un incremento de 7 puntos en 24 horas

La actualidad del coronavirus hoy jueves 18 de noviembre de 2021 viene marcada por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suministrar una tercera vacuna de refuerzo para los mayores de 60 años y los sanitarios ante la escalada de contagios. La incidencia está ya en 96,12 tras incrementarse en más de 7 puntos en 24 horas.

Las CCAA discuten ahora la necesidad de instaurar un certificado covid para intentar motivar a los no vacunados. En Baleares se pide en discotecas pero no en los bares. Como en Cataluña y en Galicia que ahora quiere extenderlo a la hostelería. Euskadi con 150.000 no vacunados como objetivo espera la decisión del TSJ para discotecas, conciertos y restaurantes con mas de 50 comensales. Trabajando también en el certificado están Castilla y León , Valencia y Andalucía que no lo consiguió cuando no había vacunas para todos. Madrid ni se lo plantea. Castilla-La Mancha cree que no lo necesita y Aragón pide que sea a través de una medida nacional. Galicia ya ha planteado exigirlo en los hospitales. Navarra dice que ya hay medidas suficientes. En este contexto, Europa no logra contener lo que ya en muchos países se considera el inicio de una nueva ola, con tasas de vacunación por debajo de lo esperado.