Desolación en La Laguna ante la imparable colada de lava: "El pueblo está perdido"

“El pueblo está perdido, es una pena” . “Yo me quedé sin nada”, cuentan los afectados, que impotentes han visto cómo desaparecían sus casas.

Quienes todavía no han perdido su hogar permanecen en vilo, sabedores de que están a merced de la evolución y la trayectoria que siga la lava. El frente de la colada se dirige hacia la costa, pero antes ha de enfrentarse con la montaña de La Laguna, un punto decisivo porque si avanza bordeando la montaña por el norte puede seguir destruyendo viviendas de barrios ya evacuados. La esperanza está en que tuerza hacia el sur y se una a la colada que está a escasos metros de caer al mar, pero n inguno encuentra consuelo ante la magnitud del desastre que divisan a diario.

“Me levanté ayer con una casa y hoy sin ella. Fue una lenta agonía. No quería irse, no quería caer, pero cayó desgraciadamente. La mía, la de los vecinos… Mientras esperaba ver caer mi casa vi como 15 caer antes”, cuenta un afectado, intentando encontrar fuerza y entereza para salir adelante.