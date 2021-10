Los patios de coles e institutos con o sin mascarillas: La normativa obliga siempre que no pueda respetarse la distancia

La Generalitat catalana , por su parte y siguiendo la misma línea, también ha aprobado un protocolo en el que las mascarillas son obligatorias para niños de seis o más años, con la posibilidad de prescindir de ella en el exterior siempre y cuando se pueda mantener la distancia mínima de seguridad y se hagan actividades en las que no se pueda usar: deporte físico o tocar instrumentos de viento.

Si se compara el texto nacional con estas nuevas normas se aprecia que no hay diferencia entre lo que lo que reza en el RD 13/2021 y el resto: "Eliminación del uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre. (...) Se mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre, cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas".