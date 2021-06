Momento insólito que ya es ‘carne de meme’ y un documento para el recuerdo en las redes sociales , siempre atentas a no dejar pasar ninguna oportunidad para poner humor a cualquier asunto , aunque este tenga que ver con algo aparentemente tan serio como la diplomacia , la economía y la política . En esta ocasión, todo gira en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , quien parece haber servido en bandeja un corte de vídeo que ya es viral después de aparecer hablando en coreano ; algo que sucedió en el curso de su intervención en el Foro empresarial España-Corea , donde el jefe del Ejecutivo se atrevió a pronunciar unas breves palabras cuando se encontraba precisamente junto a Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur.

Como no podía ser de otro modo, este efímero atrevimiento con el coreano no pasó inadvertido, y el usuario @httpxseonghwa ha sacado el corte del insólito momento en Twitter, compartiendo un clip que no deja de generar miles de reacciones entre las que abundan las carcajadas.