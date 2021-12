El volcán aumenta la distancia entre los pacientes palmeros y sus médicos

En La Palma no se prestan servicios de radioterapia, neonatología o neurocirugía , ni tampoco se pueden practicar cateterismos a las personas que sufren un infarto. Algo que el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, achaca a la "realidad canaria", ya que es una situación muy similar a la del resto de islas a excepción de Tenerife y Gran Canarias.

Normalmente estos traslados se hacen en helicóptero, pero éste no ha podido despegar de la isla durante la semana en la que el espacio aéreo estuvo cerrado, unos días en los que la salud canaria ha tenido que llevar a cabo cuatro traslados urgentes de una isla a otra en los que no ha ocurrido ningún contratiempo.