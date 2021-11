Los datos del volcán de La Palma: menos sismos y dióxido de azufre y más terreno ocupado

Aunque los niveles de calidad del aire no han impedido la continuidad de la actividad lectiva presencial, la situación genera ansiedad en la comunidad educativa, por lo que las consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de Canarias va a organizar encuentros en el Valle de Aridane para atender las necesidades planteadas por las familias sobre el manejo de esta situación y sus repercusiones en el ámbito familiar y escolar.

Mientras, la autopsia preliminar realizada al cadáver del hombre que falleció mientras recogía ceniza en la zona de exclusión en La Palma el sábado pasado no permite emitir un diagnóstico certero sobre la causa de la muerte, según ha comunicado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Por su parte, la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, ha afirmado que las condiciones de inversión térmica a unos 1.600 metros de altitud no son buenas para la calidad del aire. No obstante, la brisa desde el este garantiza la operatividad aérea al menos en las próximas 36 a 48 horas.