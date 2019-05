VOX venderá caros sus votos: es la llave para las sumas de PP y Ciudadanos

La advertencia de Santiago Abascal es que los votos de VOX a la madrileña se venderán más caros que a la andaluza: “VOX va a hacer valer sus votos. No vamos a admitir insultos, estigmas o etiquetas”, avisaba al analizar los resultados. Y no es que hayan crecido sus apoyos. Justo lo contrario. En sólo un mes han perdido prácticamente la mitad de los que recibieron en las generales, pero el caso es que ya están dentro: ya están en todos los niveles de la administración a pesar de los temores de la izquierda madrileña de Íñigo Errejón, que clamaba antes de conocer los escrutinios: “Si no han pasado en España, ¿cómo van a pasar en Madrid?” Y también a pesar del ‘No pasarán’ coreado en la última noche de gloria socialista.