Vox logra el sorpasso y más escaños que PP y C's juntos: cuarta fuerza en Cataluña

Vox no solo ha logrado el sorpasso al PP en Cataluña sino que ha irrumpido en el parlament catalán arrasando al PP y planteando un problema a Casado y a un Ciudadanos que pasa de ganar las elecciones a hundirse con estrépito. No era de extrañar el ambiente festivo y euforia en el cuartel general de Vox ante la posibilidad de irrumpir con fuerza en el Parlament de Cataluña. No tenían nada que perder y solo podían ganar en estas elecciones y lo ha hecho demostrando que mucho constitucionalista ha sancionado el hecho de que Casado haya apartado de primera línea a Cayetana Álvarez de Toledo. Y Arrimadas ha pagado caro el hecho de ganar las elecciones y no presentar su candidatura y marcharse a Madrid.