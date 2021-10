La fajana vista por el vuelo rasante de un dron: A 500 metros la temperatura del agua ha aumentado 7 grados

Las coladas no añaden más destrucción. Aún hay viviendas y carreteras y plantaciones en los alrededores. Viven con el corazón en un puño. La lluvia de cenizas no cesa. El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha confirmado que la actividad del volcán de La Palma continúa estable y no está causando más daños, toda vez que las coladas de lava siguen discurriendo por los mismos cauces hacia el mar. Sin embargo, ha advertido de que se mantiene una "potente" emisión de dióxido de azufre (SO2) en el penacho, lo que no permite prever a corto plazo el fin de la erupción.