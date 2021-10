Igualmente, ese cambio de viento podría afectar al tráfico aéreo, que hasta ahora se ha mantenido en La Palma, donde las autoridades no se casan de hacer un llamamiento para que los turistas no dejen de visitarles. A pesar de la erupción, la vida en otras zonas de La Palma sigue con normalidad, por eso desde el Cabildo repiten que no hay que cancelar o posponer vacaciones.