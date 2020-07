Queso, huevos, frutas, leche: los alimentos que nunca deberías congelar

Congelar alimentos nos permite organizarnos mejor y sacar más partido a nuestro tiempo en la cocina. ¿Quién no ha preparado cantidades inmensas de la misma receta pensando en poder rescatar raciones durante un tiempo? También tendemos a congelar aquellos productos que siguen en la nevera y que podrían estropearse si no los consumimos pronto. Sin embargo, no siempre es posible conservar alimentos de este modo, bien porque resulte peligroso para nuestra salud, bien porque con ello estemos ‘destrozando’ las propiedades y el valor nutricional del producto. ¿Qué alimentos no se pueden congelar?