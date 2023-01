La OMS advierte del aumento de las muertes por covid: casi 40.000 semanales, la mitad en China

En su discurso de apertura de la esperada reunión, que se produce justo antes de que este lunes, 30 de enero, se cumplan tres años desde que elevase la covid-19 a esta categoría de alerta, basándose en el asesoramiento de estos expertos, Tedros ha querido poner la situación actual en contexto, reflexionando al entrar en el que es ya el cuarto año de pandemia: "No cabe duda de que nos encontramos en una situación mucho mejor que hace un año, cuando la oleada de ómicron estaba en su punto álgido y se notificaban a la OMS más de 70.000 muertes por semana”, ha dicho, sin perder de vista la última tendencia al alza de las muertes por covid y sin olvidarse de que los mecanismos para combatirlo, como lo son las vacunas, no han tenido el alcance mundial que se precisa para el fin de la pandemia, especialmente al no extenderse a zonas menos desarrolladas.