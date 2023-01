Si alguna vez has pasado por el mal trago de someterte a una dieta para adelgazar, seguro que has comprobado -siempre que hayas llegado a la recta final- que los últimos kilos son siempre los más difíciles de perder. No es una cuestión de mala suerte ni de cansancio o agotamiento por tu parte: existe una explicación científica por la que esto ocurre, del mismo modo que también la hay para el hecho de que los primeros kilos sean siempre los más fáciles de perder. Toma nota de por qué es más difícil perder los últimos kilos en una dieta y qué hacer para cumplir tu meta y no rendirte antes de tiempo.