Advierten de que habrá rebrotes de Covid-19 si no se aplica una respuesta global

El número de casos de COVID-19 confirmados en el mundo asciende a más de dos millones, y cada país afronta la pandemia aplicando sus propias medidas de contención . Ante una crisis que no entiende de fronteras, esta dinámica podría desatar rebrotes del virus si no se da una respuesta global y se aplica una "solución conjunta" a nivel mundial. Así lo advierte en una entrevista con EFE Rafael Vilasanjuan, director de Análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

"Sin cooperación no vamos a acabar con este virus y, por lo tanto, tan necesario como los recursos que invertimos aquí es que volvamos a poner la salud en el centro del desarrollo global ", reflexiona Vilasanjuan. Y es que el riesgo para los países una vez pasada la emergencia está en los casos importados de otras zonas geográficas, especialmente sin una vacuna efectiva que difícilmente llegará antes de "la primavera del año que viene". Esa vacuna es la preocupación principal de los científicos, pero también lo es conseguir fármacos que mitiguen los contagios, así como tratamientos para pacientes ya infectados.

El también periodista se resiste a comparar esta crisis con una guerra, entre otras cosas, "porque no hay más trinchera que la salud pública, a pesar de que ha provocado una catástrofe humanitaria exactamente igual a la causada por conflictos bélicos". "La Segunda Guerra Mundial generó inseguridad para la economía de muchos países, y por eso se crearon la ONU, los acuerdos de Bretton Woods o el Banco Mundial. Ahora tendremos que hacer una reflexión similar, ya que una pandemia nos ha hecho parar la economía porque somos incapaces de dar respuesta a la emergencia, y habrá que investigar qué nuevos mecanismos globales necesitamos".

África podría sufrir los mayores impactos de la crisis

Vilasanjuán, también ex secretario general de Médicos Sin Fronteras, avisa de que en África no se han podido distribuir test masivos para detectar el coronavirus y que, por lo tanto, las cifras que se reflejan de contagios -más de 15.000- y de muertes -alrededor de un millar- "no son ni de lejos las que están realmente ocurriendo".