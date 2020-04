La OMS alerta del riesgo de relajar el confinamiento: las próximas semanas serán críticas y el coronavirus es implacable

Europa duplica sus casos en una semana

Desde la OMS el mensaje es claro. "Es imperativo que no bajemos la guardia. Pero el distanciamiento físico, los bloqueos y otras medidas para reducir la velocidad y detener la transmisión están afectando vidas y medios de subsistencia. La gente pregunta con razón: ¿cuánto tenemos que soportar? ¿Y por cuánto tiempo? El impacto de este virus ha oscurecido todas nuestras vidas. Mis pensamientos y mi más profunda simpatía están con aquellos que sufren por la pérdida de seres queridos o que están gravemente enfermos. También me gustaría expresar mi agradecimiento a todos por c umplir con las medidas y restricciones nacionales y locales vigentes durante este último fin de semana de vacaciones, y exhorto a todos a continuar siguiendo estos mientras nos acercamos a la Pascua ortodoxa en los próximos días", ha señalado Kluge.

"La vuelta a la normalidad no será rápida"

El experto de la OMS deja claro que "al considerar la transición, debemos reconocer que no hay victorias rápidas . La complejidad y la incertidumbre están por venir, lo que significa que estamos entrando en un período en el que podemos necesitar ajustar rápidamente las medidas, introducir y eliminar restricciones. Y en algunos casos aliviar las restricciones gradualmente, mientras monitoreamos constantemente la efectividad de estas acciones y la respuesta y reacciones del público. Finalmente, el comportamiento de cada uno de nosotros determinará el comportamiento del virus. Esto requerirá perseverancia y paciencia, no hay una vía rápida a la normalidad", ha sentenciado.

Cualquier paso para aliviar las restricciones y la transición debe garantizar eso sí varios puntos:

El coronavirus es implacable: si no pueden resistir un repunte no relajen el confinamiento

La OMS insta a los países a que "si no puede asegurarse de que estos criterios, antes de aliviar las restricciones, piénsenlo nuevamente. El COVID-19 es implacable y tiene la capacidad de abrumar al sistema de salud más fuerte, rápidamente. Si los países no cuentan con estrategias adecuadas de preparación y respuesta para toda la sociedad y todo el gobierno, si su personal de salud no está capacitado y equipado, si sus ciudadanos no están informados y capacitados con información basada en evidencia, la pandemia se extenderá por sus comunidades, empresas y sistemas de salud, llevándose vidas y medios de subsistencia"