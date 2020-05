Madrid cumple "los requisitos para pasar a la fase 1": apuesta por el uso de mascarillas en espacios cerrados

Por todo esto, este jueves, la Comunidad de Madrid formalizará la presentación del informe con las capacidades estratégicas sanitarias . "Cumplimos los requisitos de Sanidad, no podemos seguir esperando a activar la economía de Madrid", ha dicho en una entrevista recogida por EFE.

No se puede estar confinados eternamente, por lo que hay que ir saliendo de forma gradual

Aguado hace hincapié en que no se puede estar "confinados eternamente", por lo que hay que ir "saliendo de forma gradual". Confía en que el Ministerio acepte y ha recordado que la autonomía fue la primera en entrar en la pandemia pero también está saliendo "más rápidamente". Por último, ha declarado que esto no significa que se haya ganado la batalla al virus sino que hay que ser conscientes de que no se puede seguir "por más tiempo en casa".