Lo que se puede hacer en la fase Uno: a partir del 11 de mayo

Contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas.

Atención domiciliaria y seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.

- Comercio minorista y servicios: Apertura generalizada de los locales y establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro o parque comercial (no altera la actividad de los que han podido seguir abiertos). Aforo limitado al 30%. Se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente.