El fundador de Microsoft, Bill Gates , ha estado muy implicado en la financiación de estudios sobre las vacunas y demás tratamientos para intentar frenar la pandemia del covid19 en todo el mundo, a través de la fundación que dirige. Tanto él como su mujer, Melissa Gates, han publicado una carta en su blog en la que hacen balance de un año de lucha contra el coronavirus y en el que advierten de los peligros reales de una próxima pandemia mundial , para la que afirman "tenemos que estar preparados". Gates entiende que la mayoría de la gente se esté preguntando por el momento en el que volveremos a la normalidad anterior a la pandemia: "todos queremos volver a la forma en que eran las cosas antes del covid19", afirma en su carta abierta, pero hay un elemento al que espera que nunca volvamos: "a nuestra complacencia con las pandemias" . " La desafortunada realidad del coronavirus covid19 podría no ser la última pandemia . No sabemos cuándo golpeará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca hayamos visto antes. Pero lo que sí sabemos es que no podemos darnos el lujo de que nos pille desprevenidos . La amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla", ha asegurado.

Aprender de la pandemia actual y estar preparados para la siguiente

Gates quiere alertar a todo el mundo sobre la necesidad de estar preparados, porque un nuevo virus podría volver a poner en jaque la salud de la gente, además del bienestar social y la economía de todo el planeta. Por eso incide en la necesidad de aprender de la actual situación para estar preparados para el futuro. Y es que no todo es negativo ya que, como afirma "la buena noticia es que podemos adelantarnos a los brotes de enfermedades infecciosas. Aunque el mundo no se preparó para el covid19 de muchas maneras, sí que nos estamos beneficiando de las medidas adoptadas en respuesta a brotes pasados. Por ejemplo, la epidemia de ébola dejó claro que teníamos que acelerar el desarrollo de nuevas vacunas", añade.



Y para estar preparados para las pandemias que están por llegar, Bill Gates ofrece su receta: "para evitar que las dificultades de este último año vuelvan a ocurrir, la preparación para pandemias debe tomarse tan en serio como una amenaza de guerra. El mundo necesita duplicar las inversiones en I+D y en organizaciones como el CEPI (la Coalición de Innovaciones para la Preparación ante Epidemias) que se demostrado tan valiosa con el covid19, También necesitamos construir nuevas capacidades que aún no existen", añade.



Gates es consciente de que afrontar esto no será barato: "detener la próxima pandemia requerirá gastar decenas de miles de millones de dólares al año, una gran inversión", pero recuerda que "se estima que la pandemia del covid19 le costará al mundo 28 billones de dólares. El mundo necesita gastar miles de millones para salvar billones y prevenir millones de muertes. Pienso en esto como la mejor y más rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar". "Y la mayor parte de esta inversión debe provenir de los países ricos", ha añadido.