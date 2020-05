Alertan sobre la venta de nuevas mascarillas en España que incumplen la normativa

La Organización de Consumidores y Usuarios , OCU , alerta de la posible presencia de mascarillas que incumplen la normativa de protección. El sistema RAPEX ha detectado una mascarilla en España y cuatro en Dinamarca de diferentes tipos, que no cumplen con la normativa y son por tanto inseguras ante el riesgo de contagio por coronavirus .

En un caso -modelo- no alcanzan a retener el 92-95% de partículas que establecen las normas FFP2 o N95 para esta categoría. En otro caso se trata de una falsificación de la marca 3M y en tres casos más se trata de productos que, a pesar de contar con el marcado CE, no indican la certificación adecuada, por lo que no existe ninguna garantía sobre su adecuado funcionamiento y han sido retiradas del mercado.