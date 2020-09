España prohíbe las mascarillas KN95 a partir del 1 de octubre

Las FFP2 son las mascarillas que pueden sustituirlas, pero son de uso profesional

El Ministerio de Industria ha anunciado que a partir del próximo 1 de octubre en España dejarán de venderse las mascarillas KN95 debido a haber "finalizando su validez en el momento en que se complete la evaluación de conformidad necesaria para poner el marcado CE a dichos productos, o hasta el 30 de septiembre de 2020, lo que antes ocurra".

Es decir, la validez del permiso de venta de estas mascarillas tenía un carácter temporal ya el Ministerio de Industria que ante la escasez de equipos de protección en abril por la pandemia del coronavirus, permitía su comercialización temporal y excepcional.

A partir del 1 de octubre, en el mercado únicamente podrán encontrarse EPI con marcado CE y no pueden venderse aquellos que no tengan ese certificado. Estas mascarillas que se podrán seguir utilizando, pero no vendiendo, fueron las mismas que la Comunidad de Madrid distribuyó a los ciudadanos de forma gratuita a través de las farmacias.

Las mascarillas FFP2

Desde el Ministerio han querido dejar claro que este tipo de mascarillas, las FFP2, son de uso preferente para los profesionales, por los que la población en general no debe hacer uso de ellas.

“Si no eres profesional, no estás en contacto con el virus no tienes actividades de riesgo relacionadas con el COVID-19, no necesitas este tipo de mascarillas para protegerte de contagios, a no ser por indicación médica”, señalan.

Mascarillas FFP2 creadas por el CSIC, más duraderas y biodegradables

A finales de agosto un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), anunciaron la creación de una mascarilla española FFP2 con nuevo material para filtros de mascarillas sanitarias basado en nanofibras. Aunque también están destinadas al personal sanitario, las nuevas mascarillas están ideadas para tener un mayor tiempo de usabilidad y serán antimicrobianas y biodegradables.

Las mascarillas retiradas del mercado

Consumo, en colaboración con los gobiernos autonómicos, ha informado de la orden de retirada de 10 productos desde el mes de marzo.

Mascarilla de Protección INUAN KN95 con referencia 200301: La alerta de retirada de este producto llegó por parte e la Junta de Andalucía el 7 de mayo de 2020, y se debe a que el material filtrante de estas mascarillas tiene una penetración superior a la permitida para una mascarilla tipo FPP2, por lo que hay riesgo de contaminación cuando la persona que la utiliza cree que está protegida.

Mascarillas PURVIGOR KN95/FPP2 del lote 20200316: En este caso el material filtrante tiene una penetración superior a la permitida para este tipo de mascarillas y esto podría suponer un riesgo para el usuario. Sobre la ineficacia de esta mascarilla dio el aviso la Junta de Andalucía el 7 de mayo de 2020.

Mascarilla de protección FFP2 envase verde la marca Garry Galaxy con referencia 20200324 201201: En este caso la notificación la lanzó el propio Ministerio de Consumo el 3 de mayo y su retirada también se debe a problemas de filtrado.

Mascarilla ELITE tipo FFP3/NK95 modelo ELITE RESPIRATOR EB09.049: Estas mascarillas, que entran en la categoría de equipo de protección individual, tampoco cumplen con la normativa de filtrado y por lo tanto pueden suponer un riesgo para la salud. El aviso de la necesidad de su retirada llegó por parte de la Junta de Andalucía el 7 de mayo de 2020.

Mascarilla de protección FEK FUERKANG tipo K95/FPP2: Igual que las anteriores esta mascarilla tiene una penetración superior a la permitida para las de tipo FPP2 y con su uso hay peligro de contaminación. La alerta también la dio la Junta de Andalucía en este caso el 25 de mayo de 2020.

Mascarilla de protección BUTTERFLY TYPE de MOLOVEN, modelo MY00 tipo KN95: La orden de retirada de estas mascarillas también obedece a los problemas de filtrado y sobre ellas la voz de alarma fue dada por la Xunta de Galicia el 8 de mayo de 2020.

Mascarilla de protección LAXIANG ref ES 906: Estas mascarillas fueron retiradas del mercado porque el material filtrante con el que contaban tenía una penetración superior a la permitida. El aviso lo dio el Gobierno Vasco el 27 de mayo de 2020.

Mascarilla higiénica infantil 'Kids Mask' de YCK,paquete de 50 unidades: En este caso su retirada del mercado ha sido ordenada porque en el envase figura la palabra "antivirus" pero no se justifica documentalmente dicha propiedad. Sobre estas mascarillas la voz de alarma la dio la Junta de Extremadura el 22 de julio de 2020.

Mascarilla higiénica DISPOSABLE PROTECTIVE MASK de TONQCHEN WENXIN LABOR PROTECTION: Estas mascarillas se retiraron del mercado el 11 de agosto de 2020 porque tampoco justificaban que fuesen "antivirus".

Mascarilla higiénica PREMIUM DISPOSABLE FACE MASK sin marca del modelo JL-1-ce masks inside: El riesgo en el uso de estas mascarillas reside en que en el envase figura que pueden filtrar bacterias pero no se justifica documentalmente dicha propiedad. Además, tienen elementos propios de un EPI como el marcado CE pero no está justificado documentalmente. El aviso lo dio la Junta de Extremadura el 17 de agosto de 2020.

Alternativas que puedes usar

Una alternativa bastante útil si no eres profesional sanitario y no tiene contacto diario con gente en situaciones de riesgo puede ser un paquete de mascarillas transpirables fabricadas en material de filtro no tejido y fibra suave extrafina. Son capaces de bloquear polvo y protegen completamente la nariz, la boca y la barbilla. Se ajustan a la forma de la cara.

Mascarillas quirúrgicas

Las mascarillas quirúrgicas se utilizan para evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos en procedimientos como cirugías u otros. Lo importante a tener en cuenta con este tipo de mascarillas, como ocurre con las higiénicas, es que protegen más al resto de personas que a quien la lleva puesta. Esto es así porque ejercen fundamentalmente de barrera al estornudar o toser. Por tanto, tienen la finalidad de evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva pero no son efectivas para prevenir el contagio. Y eso es uno de los grandes objetivos ahora mismo.

Las máscaras quirúrgicas o de polipropileno también funcionan bien para bloquear las emisiones humanas de gotitas respiratorias. Por su parte, las cubiertas faciales de algodón hechas a mano “proporcionaron una buena cobertura, eliminando una cantidad sustancial del aerosol, es decir, las partículas diminutas suspendidas en el aire, producido durante el habla normal”.

El Ministerio de Sanidad detalla, además, que los niños y niñas "sanos" y "a partir de tres años" de edad también deben utilizar tapabocas "acordes a cada rango de edad" según la talla que cada uno necesite. Al igual que en el caso de los adultos, los menores que sean portadores del SARS-CoV-2 "deben usar preferentemente mascaríllas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE".

Las mascarillas quirúrgicas tienen marca CE que asegura que el producto cumple con la legislación y la referencia a la norma UNE EN 14683 que asegura el cumplimiento del estándar de calidad. Al tratarse de un producto sanitario, solo las farmacias pueden dispensarlas individualmente y sin envasar. En el resto de los establecimientos se venden por paquetes cerrados de fábrica. En ellas suele indicarse BFE ≥ 95% y respirabilidad <40 Pa/cm2.

Mascarillas higiénicas

Las mascarillas higiénicas pueden ser reutilizables o no reutilizables. Las no reutilizables deben indicar que cumplen las especificaciones UNE 0064-1:2020 para adultos y UNE 0064-2:2020 para niños. Las reutilizables (las que aguantan hasta cinco ciclos de lavado) deben indicar que cumplen la especificación UNE 0065:2020. Las mascarillas higiénicas también se pueden validar a través de otras especificaciones equivalentes a las UNE. El Ministerio incluye como equivalentes los modelos desarrollados por AITEX y la especificación francesa AFNOR. En ellas suele indicarse BFE ≥ 90% y respirabilidad <60 Pa/cm2. Además, las higiénicas han de incluir lo siguiente: "ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE / 2016/425".

Mascarillas caseras o de tela

El doctor Mike Ryan, principal experto en emergencias de la OMS, ha defendido siempre que debían usarse mascarillas, tanto caseras como de tela, a nivel comunitario, ya que puede ayudar en una respuesta global integral para luchar contra la propagación del covid-19. El uso de la mascarilla debe ser complementario a las dos medidas ya conocidas del lavado minucioso de manos y el aislamiento social.

Otra investigación de la Universidad de Illinois descubrió que un trozo de tela nuevo era más efectivo que una camiseta de algodón 100% que hubiera sido usada a la hora de filtrar las gotas cuando al toser, estornudar o hablar. Además, los investigadores sostienen que una camisa usada hecha de seda 100% era más efectiva para filtrar gotas grandes porque la seda tiene propiedades electroestáticas que pueden ayudar a atrapar las partículas más pequeñas.

Mascarillas hechas con filtros de aspiradora

Un estudio publicado en junio por el Journal of Hospital Infection reveló que las mascarillas hechas con filtros de aspiradora estaban entre las alternativas más efectivas a las quirúrgicas, seguido por las del papel de las bolsitas de té, fundas de almohada, seda y las camisetas 100% algodón.

Las que no deben usarse