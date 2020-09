Retiran del mercado dos modelos de mascarillas por no cumplir con la normativa de Consumo

El Ministerio de Consumo ha alertado de la retirada del mercado de dos modelos de mascarillas por no cumplir con lo establecido en sus directrices. Concretamente, no justificaban en su documentación las propiedades antivíricas y de filtración de bacterias que dicen poseer. os dos modelos retirados son las mascarillas higiénicas Disposable Protective Mask de la marca Tonqchen Wexin Labor Protection y la Premium Disposable Face Mask modelo JL-1-CE, que no tiene una marca conocida.