Los síntomas del coronavirus relacionados con anomalías cardíacas

La COVID-19 puede matar las células del músculo cardíaco e interferir en la contracción

En su trabajo, publicado en la revista científica 'Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science', los investigadores utilizaron células madre para diseñar un tejido cardíaco que modela la infección humana y podría ayudar a estudiar la enfermedad y desarrollar posibles terapias.