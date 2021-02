Desarrolla un aparato que permite prever la muerte con 4 días de antelación

Los sensores de este dispositivo, que no requiere de cables ni de dispositivos colocados sobre el paciente, son increíblemente precisos y pueden calcular con mucha precisión la frecuencia cardíaca, el esfuerzo y la frecuencia del pulso . Con estos datos es capaz de detectar la arteriosclerosis y, por tanto, el riesgo de que una persona sufra un infarto. En caso de que el corazón vaya a dejar de latir con regularidad o detecte alteraciones del ritmo cardíaco el dispositivo activa una alarma.

La investigación que ha dado lugar a la creación de tan sorprendente dispositivo se enmarcaba en la observación y diagnóstico temprano de bebés prematuros. “Nos centramos principalmente en las convulsiones epilépticas. Se cree que la epilepsia no diagnosticada es responsable de hasta el 20% de todas las muertes infantiles súbitas. El problema es que estas convulsiones muchas veces no se diagnostican en los bebés porque aún no presentan convulsiones motoras”, cuenta Kölpin. La tecnología de radar permite medir y detectar esta actividad cardiovascular irregular con precisión y sin necesidad de contacto.