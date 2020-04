La apertura de playas y piscinas marcarán el final de la desescalada a partir de junio

Buena parte de los españoles no pueden permitirse soñar siquiera con la vacaciones, pero quien lo hace ya fantasea con irse a la playa o, al menos, darse un chapuzón en la piscina más cercana. Si el virus no lo tuerce, podremos ir a la playa este verano, pero va a ser, como pronto, en la fase 3 de la desescalada, la última, previsto para el 8 de junio. Los primeros en ir serán los que tienen playa en su provincia. El resto tendrá que esperar unos días más hasta que se pueda viajar. Lo que no sabemos es cómo será el acceso en los arenales más allá de que tendrá que ser en condiciones de seguridad y distanciamiento.