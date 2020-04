La desescalada tendrá en vilo a los españoles hasta finales de junio

La fase 0

La fase 1

La fase 2

La fase 3

La 'nueva normalidad' no será un camino fácil

No obstante, no será un camino fácil. Ya lo advirtió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: “Hasta hace unos días estábamos haciendo lo duro pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar para garantizar que esa apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierte en un riesgo para la población. Hemos pasado por momentos muy duros. Hemos tenido al sistema sanitario muy cerca de su límite de capacidad, y en algunos casos se ha llegado a superar en algunos puntos. Creo que tenemos que ser todos conscientes de que no podemos ponernos en una situación parecida. Esto ahora depende de todos”, manifestó este lunes en un mensaje que hoy ha vuelto a reforzar el presidente del Gobierno. “Debemos cumplir una serie de reglas con las cuales todos nos vamos a proteger y también vamos a proteger al resto de conciudadanos”, ha dicho Pedro Sánchez, instando al conjunto de la ciudadanía a continuar ejerciendo de forma responsable con las medidas dictadas por Sanidad para evitar el contagio y seguir haciendo posible el hecho de doblegar la curva también entre medidas de alivio paulatino del confinamiento: “En estos días no hay nadie que no piense en lo que hará cuando llegue el final. Ese día desgraciadamente aún no ha llegado. Hoy nos toca entender cómo es el camino que nos va a llevar hasta ahí. No hay forma de descender solo, y entre tanto, preparémonos todos y todas para la siguiente tarea que nos aguarda en las calles: reconstruir unidos el tejido económico y social sin dejar a nadie atrás", ha dicho, en el marco de una comparecencia en la cual han quedado numerosas dudas y una notable incertidumbre, como la que arroja un virus del cual aún hay mucho por conocer.