Caso omiso a las recomendaciones sanitarias: muchos barceloneses se desplazan a su segunda residencia

La Generalitat anunció ayer viernes una serie de medidas para restringir la movilidad de los ciudadanos, si bien el conseller de Interior, Miquel Buch, precisó que la policía autonómica no impediría el desplazamiento a las segundas residencias o la salida de vacaciones.

Barcelona afronta las nuevas medidas anti-COVID con amenaza de confinamiento

Barcelona y doce municipios de su entorno han vivido este sábado el primer día de restricciones anti-COVID anunciadas ayer por el Govern, con la amenaza de un confinamiento domiciliario si no mejoran los datos de la pandemia, que en las últimas 24 horas ha sumado 1.226 nuevos contagios y tres fallecidos más en toda Cataluña.

Si bien el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que no se puede hablar aún de una segunda ola de coronavirus a pesar de que en Barcelona y su área metropolitana existe ya transmisión comunitaria, el director de la Unidad de Seguimiento de la COVID-19 en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz, no descarta que antes de 15 días se tenga que decretar el confinamiento domiciliario si no se mitiga la transmisión comunitaria.