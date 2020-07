Playas llenas en Barcelona tras entrar en vigor el confinamiento voluntario

Illa avisó de que si la transmisión del virus se descontrola y afecte a varias comunidades autónomas, el Gobierno podría poner en marcha medidas a nivel nacional. "No estamos en este escenario, los brotes están siendo controlados con las herramientas de las que disponen las comunidades autónomas, pero no descartamos nada", recalcó.

Confinamiento voluntario para 4 millones de personas

El Govern, por su parte, optó por la voluntariedad y recomendó a unos 4 millones de personas que no saliesen de casa, excepto para ir a trabajar y hacer las compras imprescindibles. Pero la imagen de las playas y los chiringuitos llenos deja ver que no todos lo han hecho, si bien es cierto que esto no está prohibido.