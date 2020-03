Benito, el capellán que no teme al coronavirus y no se mueve de hospital

Benito no se va del hospital, no cura cuerpo sino almas y ahora cree que es más necesario que nunca con gente que deja la vida sin decir adiós a los seres queridos. El sacerdote es el capellán del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Lo confiesa en una entrevista en el medio Atlántico. “No he salido del hospital. Para que no se contaminaran todos los capellanes, decidí quedarme y cuando yo caiga, si es que caigo, otro me sustituirá, pero de momento estoy aquí”.