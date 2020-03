Bill Gates rotundo lanza un mensaje radical: "Necesitamos un aislamiento extremo, la economía es lo de menos"

“Lo que necesitamos es un cierre extremo. Si las cosas van bien, puede comenzar a abrir de nuevo, la economía no importa”. Bill Gates, el magnate y fundador de Microsoft no dejó títere con cabeza para referirse a la expansión del coronavirus en Estados Unidos y culpó a las autoridades de excesiva lentitud y malas determinaciones. Hay que recordar que Gates predijo una pandemia hace años y dejó claro que no estábamos preparados y que varios informes en EEUU preveína, aunque para 2025 esta tragedia. Gates vuelve a pedir que el mundo tome ejemplo de China y se tome en serio el contagio y el aislamiento.