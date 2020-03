Bill Gates aconseja mirar a China: más test, cierre total y en 10 semanas se controlará el coronavirus

Bill Gates es un visionario. Lo es por muchas razones, pero también porque fue uno de los pocos que predijo la realidad que se avecinaba . Hace cinco años pronosticó que un mundo obsesionado con las armas nucleares y otras crisis terrenales no estaba dedicando ninguna atención a la peor amenaza que se avecinaba: los virus y una pandemia provocada por ellos .

Gates fue muy duro y dejó claro que no estábamos preparados para ese reto. “Este es el centésimo aniversario de la gripe española y si regresara, la cantidad de viajes lo haría propagarse más rápido que la última vez” dijo cual Nostradamus.

Pero esta misma semana, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, dio un paso atrás en sus señales de alarma para pedir a la gente el miércoles a la gente a mantener la calma ante la pandemia de coronavirus. En una sesión de Ask Me Anything en el foro de discusión Reddit, se le preguntó a Gates cuánto tiempo durará “esto”.