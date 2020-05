Los expertos analizan 30 informes sobre coronavirus y calor y piden no relajarse un segundo: no evita contagios

Es un mantra desde el principio. El calor acaba con el coronavirus, lo debilita. Pero un estudio liderado por el profesor de Geografía de la Universidad de Málaga Oliver Gutiérrez concluye que el aumento de las temperaturas en verano no debe limitar el contagio del coronavirus, por lo que no tendrían que rebajarse las medidas preventivas. Es decir, el verano no nos va a permitir licencias en cuanto a medidas higiénicas y distanciamiento social.