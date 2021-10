El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ultiman los preparativos para la campaña de vacunación contra la gripe común prevista para los próximos meses. Tras el acelerón experimentado en la inmunización contra el covid, España cuenta ya con cerca del 80% de su población inoculada con la pauta completa de la vacuna pero la llegada del otoño y el invierno traerá consigo nuevos casos de gripe común que, unidos a los vestigios del coronavirus, podrían volver a producir situaciones de colapso sanitario si no se alcanzan los límites recomendados en la vacunación contra la gripe.

Aunque todavía no se han publicado las fechas oficiales en las que dará comienzo la campaña de vacunación contra la gripe común, el Gobierno y las comunidades autónomas tienen previsto que sea durante la primera quincena del mes de octubre.

Todas las vacunas que se comercializan esta temporada (2020-2021) son inactivadas (no vivas). Esto quiere decir que se trata de fracciones de virus o proteínas víricas. Por tanto no contienen virus vivos y no pueden causar la enfermedad de la gripe aunque si son capaces de generar inmunidad.