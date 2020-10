Cepillarse los dientes antes de salir de casa puede ayudar a prevenir el covid19

Esto, afirmó, podría matar al coronavirus si ingresa por la boca, evitando que se reproduzca y cause enfermedades. Podría proteger a otros al reducir la carga viral en la boca, lo que según las investigaciones puede estar relacionado con lo contagiosa que es una persona.

La transmisión del coronavirus entre personas se produce principalmente a través de gotitas al toser o estornudar, que se pueden recoger en las superficies. Pero el virus no solo causa una infección a través de la boca, sino que puede ingresar al cuerpo por la nariz y los ojos, apuntan los médicos.

En declaraciones a The Telegraph, Addy manifestó que "la acción antimicrobiana de la pasta de dientes en la boca persiste de tres a cinco horas y, por lo tanto, reduciría la carga viral en la saliva o la infección por virus que ingresan a la boca". En una carta anterior al British Dental Journal, en abril, ya indicó que "me sorprende un poco que nuestra profesión no haya estado promoviendo la higiene bucal, mediante el cepillado con pasta de dientes, en el enfoque preventivo del covid-19".