Los cuidadores a domicilio: los ángeles que no han parado de cuidar durante el confinamiento

No han dejado de trabajar desde el confinamiento. Enfermos de esclerosos múltiple, personas que son grupos de riesgo, gente que depende de los demás. No solo los cuidan. Les ayudan a resistir, que no tienen miedo a contagiarse. "Ellos nos aportan más ellos que nosotros", confiesan y es su sentir general. Muchas de las personas que reciben sus cuidados son mayores. Y sí, lo agradecen. Algunos no pueden salir a la calle aunque a partir del 2 de mayo puedan.